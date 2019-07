D'Dréchent an d'Temperaturen iwwert 30 Grad brénge mat sech, datt d'Waasserwirtschaftsamt d'Phase vun der Sensibilisatioun deklaréiert huet.

Bei laangen Dréchenten a waarmem, sonnege Wieder soll d'Drénkwaasser fir dat Essentiellt wéi Iessen an Hygiène reservéiert ginn. D’Nätze vu Gréngflächen, d‘Wäsche vun Autoen, d’Fëlle vu Schwämmen an all aner Aktivitéiten, déi vill Waasser brauchen, sollen op e Minimum reduzéiert ginn.

Den Ëmweltministère mécht dofir en Appell un d'Leit, fir de Gebrauch vun Drénkwaasser ze limitéieren an all Verbëtzen heivunner ze vermeiden.

E puer einfach Mesuren an de gesonde Mënscheverstand bréngen eng bedeitend Reduktioun vum Waasserverbrauch mat sech.

Eng grouss Zuel vu Schwämme (iwwert dem Buedem) faasse méi wéi just e puer Meterkibb Waasser. Besonnesch wärend waarme Periode fänke vill Leit un mateneen hir Schwämmen ze fëllen, wat zu engem héije Débit vun Drénkwaasser féiert.

Aus hygienesche Grënn muss dat Waasser och reegelméisseg ausgetosch oder desinfizéiert (chloréiert) ginn. Et gëllt dat Fëlle vun de Bassengen extrem ze limitéieren.

Och d'Wäsche vun den Autoen kascht vill wäertvollt Waasser - dëst ass ze vermeiden, iwwerdeem professionell Autoswäschanlagen erlaabt bleiwen.

Wat d'Nätzen a Bewässerung ugeet: Wärend waarmen Deeg ass d’Nätzen iwwert den Dag ze vermeiden, dëst wéinst engem héije Verdonste vum Waasser. Doduerch gëtt d‘Effikassitéit vun der Bewässerung limitéiert. E Wues kann duerchaus eng Drécheperiod aushalen a gëtt nom nächste Reen nees gréng. Dofir muss de Wues wärend deene waarme Perioden net genat ginn.

Communiqué vum Waasserwirtschaftsamt iwwert Precautiounsmesuren



Eaux de surface – Minima critiques pour faune et flore aquatique atteints Vu les conditions météorologiques actuelles, l’ensemble des débits de nos cours d’eau se situe bien en dessous de la moyenne des valeurs minimales des 10 dernières années. Actuellement, des minima critiques pour la survie des organismes aquatiques sont atteints. En effet, ce ne sont pas seulement les plantes qui manquent d’eau, mais toute la faune et la flore du milieu fluviatile sont touchées.

Avec des pressions constantes et des débits en baisse, la concentration des charges polluantes dans l’eau augmente, étant donné que l’effet de dilution est moindre et partant la qualité de l’eau subit une dégradation sensible. Il s’ensuit que tout prélèvement supplémentaire d’eau devient compromettant pour la survie des organismes aquatiques.

Suite à la situation sévère d’étiage actuelle dans les cours d’eau, l’Administration de la gestion de l’eau appelle la population à ne pas prélever de l’eau dans les eaux de surface. Ceci, afin de ne pas compromettre davantage la survie des organismes aquatiques et d’engendrer une dégradation partiellement irréversible de la qualité des eaux de surface.

Il faut souligner que de toute façon, le prélèvement d’eau est soumis à autorisation et que pendant les temps d’étiages un prélèvement d’eau dans les eaux de surface, même couvert par une autorisation, est interdit à l’exception de cas spécifiques définis par arrêtés ministériels.

Eaux potables – Phase de sensibilisation

L’expérience montre que les consommations d’eau potable augmentent avec des températures en hausse. Surtout des températures au-dessus de 30°C engendrent des consommations très élevées. Vu les prévisions météorologiques pour les jours à venir, nous rappelons la population de ne pas gaspiller l’eau du robinet et de limiter les consommations aux besoins absolus. Sur le site internet de l’Administration de la gestion de l’eau https://eau.public.lu/actualites/2019/05---Mai/PhaseDeSensibilisation/index.html une affiche énumère quelques moyens simples qui permettent de réduire la consommation d’eau potable à un minimum.