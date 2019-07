Am Mäerz 2018 hate Journaliste vum 100,7 sech Zougang zum Internetsite vun der Chamber verschaaft an hei Dokumenter erofgelueden.

Géint de Chefredakter vum Radio 100,7 an de Journalist Claude Biver gouf enquêtéiert. Si kruten informatesch Fraude an d'Klaue vun elektroneschen Donnéeë virgehäit. Hannergrond war, datt am Mäerz 2018 deels geheim Dossiere vun der Chamber fräi zougänglech waren. D'Parlament huet duerno d'Installatioun vu besseren informatesch Sécherheetsmesuren annoncéiert.



Fir de Parquet ginn dës Faiten awer net duer, fir hei vu Cyberkriminalitéit ze schwätzen, esou datt een déi betraffe Persounen dowéinst och net weider wéilt poursuivéieren.

D'Affär "ChamberLeaks" gëtt also ouni juristesch Suitte klasséiert.

Communiqué du parquet de Luxembourg dans le cadre de l’affaire dite « ChamberLeaks »

( 25.07.2019)

Suite à la dénonciation par la Chambre des Députés de faits en lien avec des accès et des téléchargements de documents du site informatique de la Chambre pendant le mois de mars 2018, le parquet de Luxembourg a décidé de classer l’affaire sans suites pénales.

Dans l’appréciation du parquet de Luxembourg, les faits mis en évidence par l’instruction ne sont pas de nature à caractériser de manière suffisante une infraction en matière de cybercriminalité qui pourrait justifier la continuation des poursuites pénales contre les personnes visées dans cette instruction.