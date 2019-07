De Congé collectif dauert dëst Joer bis den 18. August mat.

Am Géigesaz zu de Leit, déi fir Sanitärinstallateuren, Heizungs- oder Klimatisatiounsbetriber schaffen an eréischt vum 5. bis de 25. August Congé collectif hunn, ass dee fir de Gros vun de Salariéen aus dem Bausecteur scho Realitéit:

Dëst Joer geet e bis den 18. August mat. Fir béid Kollektivcongéë sinn Derogatioune méiglech: Am Bauwiese goufe sou z.B. fir dëse Summer 129 Ausnamereegelunge fir Chantieren autoriséiert. Kontrolle vun der ITM, der Douane an der Police, de Summer iwwer, solle beweisen, dass d'Reegelen agehale ginn.

Am Bausecteur mussen, sou den Direkter vun der Gewerbeinspektioun Marco Boly, zwee Méint virum Ufank vum Congé collectif d'Demandë fir Derogatioune bei der zoustänneger ad hoc-Kommissioun erakommen

Dës Kommissioun ad hoc, an där Vertrieder vum Patronat a vun de Gewerkschafte sëtzen, entscheet deemno doriwwer, ob d'Konditioune fir eng Ausnamereegelung gi sinn.

Iwwregens kann een, wéi den ITM-Direkter sot, och Congé zu aneren Zäiten am Joer huelen, wann een am Juli/August kee wëll a gëtt et bis ewell Eenegkeet tëscht de Gewerkschaften an de Patronen, dass de Kollektivcongé Sënn mécht.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Informations concernant le congé collectif (25.07.2019)

Communiqué par: Inspection du travail et des mines

Les salariés des entreprises luxembourgeoises ou étrangères de travaux de bâtiment et de génie civil ainsi que les entreprises de travaux d'installation sanitaire, chauffage et climatisation travaillant au Luxembourg sont concernés par le congé collectif.

Pour le secteur, Installateurs sanitaire, chauffage, climatisation, la convention collective de travail fixe les modalités applicables au congé collectif obligatoire.

Cet été, il débutera le lundi 5 août 2019 et se terminera le dimanche 25 août 2019 inclus.

Certains travaux peuvent donner lieu à une dérogation: travaux de dépannage, de maintenance ou de réparation. La dérogation au congé collectif est seulement possible moyennant l'accord de la délégation du personnel et des salariés concernés.

Pour le secteur Bâtiment et génie civil, l'annexe V de la convention collective de travail fixe les modalités applicables au congé collectif obligatoire. Pour l'été 2019, le dernier jour de travail sera le jeudi 25 juillet 2019 et la reprise du travail aura lieu le lundi 19 août 2019.

Certains travaux peuvent donner lieu à une dérogation, par exemple, dans les écoles, dans les usines pendant l'arrêt de la production ou des travaux urgents reconnus par la commission.

La Commission ad hoc a elle seule la compétence pour accorder des dérogations au congé collectif.

Elle se compose de deux membres représentant les syndicats contractants, de deux membres représentant les employeurs et d'un membre représentant l'Inspection du travail et des mines.

La mission de l'ITM est d'assurer le secrétariat et de rédiger les décisions.

Pour le congé collectif de l'été 2019, les demandes pour 101 entreprises concernant 196 chantiers ont été traitées par la commission: 47 chantiers dans les écoles, 42 chantiers dans les usines pendant l'arrêt de production et 107 chantiers urgents.

Les entreprises bénéficiant d'une dérogation ont reçu une autorisation qui doit être affichée visiblement sur les 129 chantiers.

16 demandes ont été refusées. 51 demandes de dérogation portaient sur des travaux et chantiers non soumis au congé collectif et qui ne nécessitaient donc pas un accord de la commission.

Des contrôles de la part de l'Inspection du travail et des mines, de l'Administration des Douanes et Accises et de la police grand-ducale auront lieu cet été. Ces autorités de contrôle peuvent à tout moment arrêter les travaux des entreprises ne disposant pas d'une autorisation délivrée par la commission ad hoc du bâtiment et génie civil.