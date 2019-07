No Hamm a Rëmeleng ass et um Donneschdeg den Owend d'Nouvelle, dass et och tëscht Fluessweller a Gouschteng brennt.

Hei brennt den Ament ee Méidrescher. Da soll et och zu Schëtter, Richtung Osten, brennen. Schëtter Richtung Oste brennt et.... Um @RTLlu steet nach näischt. Aarme CGDIS pic.twitter.com/gamDUTKQXT — Patrick Kaell 🇱🇺🇪🇺 (@PatrickKaell) July 25, 2019