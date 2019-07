En Donneschdeg den Owend koum et op der N12 tëscht Ëlwen an Aasselbur zu engem dramatesche Verkéiersaccident. E Passant gouf dobäi déidlech blesséiert.

Dat deelt e Freideg de Moien d'Police mat. Géint 22.20 Auer, an enger laanggezunner Lénkskéier, net wäit ewech vun Aasselbur, hat een Automobilist de Foussgänger frontal ze pake krut. Den Ongléckleche gouf widder déi viischt Fënster vum Auto geschleidert, ass iwwert de Won geflunn a blouf uerg verwonnt op der Strooss leien. Hien ass nach op der Plaz u senge schlëmme Blessure gestuerwen. Beim Affer huet et sech ëm een 23 Joer ale Mann aus der Belsch gehandelt. Eng Enquête soll klären, wéi et zu dësem Ongléck konnt kommen.