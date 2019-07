En Donneschdeg kuerz virun 20.30 Auer koum et am Agank vun Habscht zu engem Accident mat engem Blesséierten.

Den Auto ass aus Direktioun Stengefort an enger Kéier vun der Strooss ofkomm, krut do fir d'éischt de Rampli ze paken an ass ofgehuewen. De Won ass am Virgaart vun engem Eefamilljenhaus um Daach leie bliwwen.

Wéi de CGDIS mellt, gouf eng Persoun verwonnt. Weider Detailer sinn net gewosst.