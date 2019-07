An hirem juristesche Sträit mat enger Examenskommissioun vun der Educatioun huet eng Fra an 1. Instanz um Verwaltungsgeriicht Recht kritt.

Den Tribunal administratif huet hire Recours nämlech als justifizéiert ugesinn an dowéinst eng Decisioun vun Dezember 2017 vun der „Commission d’examen de fin de stage“ annuléiert: Déi hat der Fra hiren Exame vum Enn vum Stage refuséiert. Den Dossier muss zréck bei dës Kommissioun an de Staat d'Fraisen droen.

D'Fra war duerch en Arrête vu Juli 2015 vum Educatiounsminister zum Proffestage zougelooss ginn. Am Januar 2017 hat den Direkter vum Institut de formation de l’Éducation nationale festgehalen, dass si hir pedagogesch Formatioun gepackt hätt an zur Proufzäit zougelooss wär. D'Examenskommissioun hat am Dezember vun deem Joer awer e Refus vum Exame vum Enn vum Stage gesprach, mat der Remarque Bedruch. Doropshin hat de Minister am Januar zejoert decidéiert, d'Fra vum 1. Februar u vum Stage ewechzehalen. Am Mäerz d'lescht Joer war d'Fra dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht gaangen. Do hat si erkläert, dass si am Oktober 2017 eng Prüfung gemaach hätt, an där vill Flüchtegkeetsfeeler waren. D'Schüler hätten hir du gesot, si hätten deeselwechten Dag nach eng aner Prüfung gehat, wat net erlaabt ass. D'Fra hätt dunn am November en Deel vun där Prüfung noschreiwe gelooss an déi besser Resultater festgehalen. E Proff, dee mat an der Examenskommissioun souz, hätt säin Accord dozou ginn. Nawell wär et dono zum Refus vun hirem Exame vum Enn vum Stage komm, wéinst Bedruch. D'Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass d'Bemierkung Bedruch bei der Rubrik „4e épreuve“ stoung. Andeems d'Fra dofir also keng Nott krut, mä, Zitat, eng „appréciation à caractère personnel“, hätt d'Examenskommissioun géint en Artikel vum groussherzogleche Reglement vun 2010 iwwert d'Formatioun an d'Proufzäit vun Enseignante vum Postprimaire verstouss. D'Argument vum Staat, dass et d'Notioun vu Bedruch an der Schoulgesetzgebung géif ginn, wär zréckzeweisen, well d'Kommissioun keng sou Ausnamepouvoiren hätt, sou den Tribunal administratif, fir deen d'Verhale vun der Fra a kengster Weis e Bedruch duergestallt hätt. D'Fra hätt awer keng Indemnité de procédure vun 2.500 € zegutt.