Op der Aire de Berchem hat d'Police d'Camper kontrolléiert, déi a Richtung Süde gefuer sinn.

Mat dëser Aktioun wëll een Accidenter virbeugen, heescht et vun der Police. Dofir goufe virun allem Camper a Roulotten kontrolléiert. Et goufen d'Pabeieren, Sécherung vun der Charge an den Drock vun de Pneuen kontrolléiert. Ma besonnesch huet ee sech op d'Gewiicht vun de Gefierer konzentréiert, dowéinst gouf och extra eng mobil Wo opgeriicht.

Just 3 vun de 70 Gefierer, déi kontrolléiert goufen, waren ze schwéier a si goufe protokolléiert. Nodeem d'Charge ëmgeluede gouf, konnte si awer weiderfueren. Och gouf gekuckt, ob d'Persounen am Auto all richteg ugestréckt waren, do waren awer keng Mängel festzestellen.

© Police

D'Police präziséiert, datt si esou Kontrollen de ganze Summer iwwer wäerten duerchféieren. Donieft kann d'Populatioun awer den 1. August, dat am Kader vun enger Campagne vun der Police de route, hir Gefierer gratis kontrolléieren a weie loossen. Dat tëscht 9 an 13 Auer op Site vun der Police zu Bartreng.