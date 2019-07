Um Donneschdeg de Mëtteg huet e Mann, dee mat sengem Boot ënnerwee war, illegal Netzer an der Musel fonnt, wéi säin Anker sech doranner verfaangen hat.

Zesumme mat dem Boot vun de Pompjeeë vu Réimech an dem Mann um Boot konnt d'Police vu Gréiwemaacher d'Netzer aus dem Waasser zéien. D'Netzer schénge sech nach net laang am Waasser befonnt ze hunn, ma trotzdeem hate sech 3 Alen an 1 Kriibs dra verfaangen.

D'Netzer goufen all u Land bruecht a vun der Police saiséiert, d'Déiere goufe fräigelooss. D'Besëtzer konnten net ermëttelt ginn, esou datt Protokoll géint Onbekannt erstallt gouf.

Dann ass et nach d'Erënnerung vun der Police, datt een op der Musel maximal mat 2 Handaangelen dierf fëschen.