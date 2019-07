Vakanze-Feeling ob der Clairefontainesplaz. Mat enger Aktioun wollt Votum-Klima drop opmierksam maachen datt am Klimaschutz keng Zäit fir Vakanz ass.

Changementer am Klima gouf et nach ëmmer, dat eent vun den Haaptargumenter vun de Klimagéigner.

Eng Etude vun der Universitéit vu Bern schwächt dës Argument elo of, dat well d‘Wëssenschaftler beweise konnten, dass an de leschten zwee Joerdausende d’Temperaturen ni esou séier geklomme sinn an dat an alle Regioune vun der Welt gläichzäiteg.

Zu Lëtzebuerg huet d'Organisatioun Votum Klima virum leschte Regierungsrot virun der Summervakanz d‘Geleeënheet genotzt, fir de Ministeren nach emol mat op de Wee ze ginn, datt wieder Efforte am Beräich Klima misste gemaach ginn.