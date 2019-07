Duerch en EU-Reglement vun 2016 mussen d'Piloten eng speziell Formatioun maachen, fir Läsch-Material kënnen ze transportéieren.

AUDIO: Läschfligeren zu Lëtzebuerg / Reportage Joel Detaille

Duerch déi waarm Temperaturen an de leschten Deeg besteet jo weiderhin eng héich Bëschbrand-Gefor. D’Fäll vun Hamm oder Rëmeleng hu jo gewisen, wéi séier et den Ament ka goen. Wat een net bei de Läschaarbechte gesinn huet, ware Läschfligeren oder Helikopteren, déi gehollef hunn. Wat am Ausland Usus ass, gëtt et hei zu Lëtzebuerg net. An dat obwuel d’Air Rescue d’Material derfir hätt. De Grond, firwat de private Loft-Noutdéngscht awer net hëllefe kann, ass bal scho skandaléis.

Zanter gutt 10 Joer ass d‘Air Rescue ewell schonn am Besëtz vun engem sougenannte Bambi-Bucket. Fir et ganz vereinfacht ze soen, e groussen Eemer, deen ënnert engem Helikopter fixéiert gëtt, mat Waasser dran, fir am Fall vu Bësch- oder Flächebränn, séier a vill ze läschen. Ëmmerhin 800 Liter Waasser kéinte beieneen erofgeschott ginn.

Zanter 2016 ass dat awer fir d’Air Rescue net méi méiglech, duerch en EU-Reglement, dat speziell Formatioune fir d’Pilote verlaangt an déi schloe ferme an d’Geld, huet eis de Grënner a President vun der Air Rescue René Closter am RTL-Interview erkläert.

Fir de René Closter ass et kloer, datt hei de Staat gefuerdert wier, an zwar den Interieur, zesumme mam CGDIS. Do schéngt et awer ze happeren, well een net bereet wier, déi Formatiouns-Käschten z'iwwerhuelen.

Iwwregens ass net nëmmen d’Läsch-Hëllef concernéiert, mä och, wann eng Persoun zum Beispill aus der Loft misst gerett ginn mat der Brëtsch u Seeler. Och dofir sinn nämlech ewell nei an deier Formatioune fir de Pilot néideg an och hei wëll de Staat dat net iwwerhuelen, ma vläicht éischter souguer op Hëllef aus dem Ausland zeréckgräifen.

Well schlussendlech ass et genee dat eng Fro vun der Verantwortung, déi den Ament anscheinend um Geld scheitert.