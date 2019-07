Ënner anerem sollen d'Kritären, datt Frontalierskanner eng Finanzsprëtz fir d'Uni kréien, manner streng ginn.

Am Regierungsrot gouf ee Projet gutt geheescht, deen verschidden Saache beim Congé aus familiäre Grënn ännert.

Bei Kanner tëscht 13 an 18 Joer gëllt dee Congé bis zu 5 Deeg, wann de Jugendlechen an d'Spidol muss. Eltere mussen dee spezielle Congé awer getrennt huelen.

Parallel passt Lëtzebuerg sech engem Uerteel a Saache staatlech finanziell Hëllef fir Unis-Studien zu Gonschte vu Frontalierskanner un, do ginn d'Kritäre manner streng.

PDF: D'Detailer vum Regierungsrot