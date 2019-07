D’Zuelematerial dierf net fir boer Mënz geholl ginn, sou den Dokter Pit Duschinger iwwert eng Statistik vun Eurostat.

AUDIO: Mortalité infantine/Reportage Nadine Gautier

Déi Statistik vun Eurostat goung iwwert d’Mortalitéit bei de Puppelcher ënnert engem Joer. Enn vun der leschter Woch hat dat statistescht Amt vun der europäescher Unioun dës publizéiert, an do de Verglach op 10 Joer gezunn. Zu Lëtzebuerg wier de Mortalitéitstaux massiv geklomm, vun 1,8 Doudesfäll op 3,2 op 1.000 Gebuerten. Dat muss een awer nuancéieren.

Well deen Taux ka ganz séier variéieren, erkläert de Fraendokter Pit Duschinger, dee vum September u President bei der SLGO, der Société luxembourgeoise de Gynécologie et d'Obstétrique gëtt. Vu datt eisen Echantillon kleng ass, kéinten schonn eleng e puer Doudesfäll den Taux immens beaflossen.

Éischtens mol, wann een déi kleng Zuelen vu Lëtzebuerg kuckt, mat de just 6.000 Accouchementer, déi mir hei hunn, do versteet all Mënsch, datt wann een nëmmen 15 oder 20 Fäll méi huet, an där Statistik pro Joer, datt d'Statistik pro 1.000 ee rise Sprong no uewe mécht pro Joer, an doduercher schlecht ausgesi léisst.

An der Realitéit kéint et awer esou sinn, datt dat Joer drop nees d’Situatioun aneschters ausgesäit. Ma och eng zweeten Donnée spillt an der Statistik eng Roll.

Dat ass einfach ee Changement vum Gesetz vun der Deklaratioun beim Etat Civil vun de Morts intra-utérines. Wéi ech ugefaang hat 1991, do konnt ee just vun der 26. Schwangerschaftswoch un no uewen, wann esou ee Puppelchen dout op d'Welt koum, deen deklaréieren an um Etat civil aschreiwe loossen. Alles do virdrunner, ënnert der 26. Woch, war réng medezinesch gynekologesch eng Fausse couche tardive. Déi Kanner sinn ni deklaréiert ginn. Deemools waren d'Zuele vun de Morts intra-Uterines extrem niddreg.

Mëttlerweil gouf do awer gesetzlech nogebessert ginn. Esou datt een haut net nëmme bis déi 24te Woch an esouguer drënner bis déi 16. oder 17., zwar Kanner net ka behandelen, mee se kann um Etat civil deklaréieren.

Esou brut Zuelen wéi déi vun Eurostat sollten d’Leit net veronsécheren, esou de Pit Duschinger, deen och ënnersträicht, datt den Encadrement fir eng schwanger Fra an d’Gebuertshëllef zu Lëtzebuerg excellent wieren.