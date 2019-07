Déi aktuell Wiederkonditioune sinn net nëmmen eng Belaaschtung fir de Mënsch, ma och fir de Bësch.

Mat 40,8 Grad gouf en Donneschdeg zu Lëtzebuerg een neien absoluten Temperatur-Rekord opgestallt, wat d'Hëtzt ubelaangt. Fir d'Natur sinn déi héich Temperaturen eng Belaaschtung an dobäi kënnt een albekannte Plogeescht den Holzbock (Borkenkäfer). Dat gëtt een explosive Cocktail.

D'Dänne sinn den Ament awer leider net déi eenzeg Beem, déi Symptomer weisen. Bei de Biche gesäit ee scho vereenzelt dréchen Äscht an de Krounen. Déi u sech méi resistent Eeche si vu Schwamm-Spinner befall. Dobäi kënnt d'Eechepressessiounsraup, déi manner d'Beem, ma méi de Mënsch ploen. Eng Situatioun déi d'Naturverwaltung fuerdert.

An Zesummenaarbecht mat der Belscher Universitéit vu Gembloux ginn den Ament Fichieren opgestallt, déi et de Responsabelen an Zukunft méi einfach maache wäerten, beim Choix wéi eng Beem-Aarten an déi verschidde Regiounen, respektiv Bëscher geplanzt wäerte ginn. Mat am Hannerkapp dem Fakt, dat vill Bëscher haut al sinn. Op engem Ament wou et net intressant ass, ze fëllen, well de Präis vum Holz niddereg ass.

An der Forstwirtschaft mussen elo Decisioune fir déi nächst 100 bis 200 Joer geholl ginn. Ronn een Drëttel vum Land si Bëscher - Eng 90.000 Hektar. 64% dovu si Lafhëlzer a 36% Dännen. A grad deene geet et den Ament net gutt. Se leiden. Virop um Bord an an de Süd-Häng. Am meeschte betraff sinn d'Dänne-Bëscher. E bléck an de Bësch, an et stécht an d'Aen, datt iwwerduerchschnëttlech vill Dännen dier sinn.