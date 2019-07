Den nationale Wieder-Déngscht huet eng Alterte Jaune wéinst Wiederen erausginn, dat tëscht 10 Auer Moies an 8 Auer Owes.

Lokal sinn och méi ferme Donnerwiederen dran an et kann och zolidd reenen. Et ka lokal och méi staark reenen, mat 15 Liter op de Metercarré, sou den nationale Wiederdéngscht vum Findel.

En Donneschdeg war jo um Findel en neien Temperaturrekord fir eist Land gemooss gi mat 39 Grad. Zu Steesel huet de staatleche Wiederdéngscht AgriMeteo souguer 40,8 Grad festgehalen. Meteolux mellt dann och eng nei Rekordtemperatur fir déi virlescht Nuecht. Net nëmmen den Dag war dee wäermsten, dee mer jee haten, mä et ass och déi héchste Minimaltemperatur zanter 1947 gemooss ginn: an zwar 24,3 Grad. Gëschter Moie kuerz viru 6 Auer op der Wiederstatioun um Findel.

De Weekend iwwer falen dann och d'Temperaturen op ëm déi 20 Grad.