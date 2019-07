Nach ass grouss Vakanz, ma zanter dem 25. Juli kënnen d'Schüler hir Bicher schonn iwwer mybooks.lu bestellen. Fir d'Rentrée ginn et awer zwou Ännerungen.

Zanter der Rentrée 2018/2019 sinn déi obligatoresch Schoulbicher zu Lëtzebuerger gratis. Genee wéi zejoert kënnen d'Schüler dës dëst Joer och nees iwwert den Internetsite mybooks.lu bestellen.

Den Educatiounsministère huet um Freideg matgedeelt, datt et fir déi nächst Rentrée allerdéngs zwou Ännerunge gëtt. Fir d'Schüler zu engem nohaltegen a verantwortungsbewossten Ëmgang mat hire Bicher an dem Léiermaterial ze ermonteren, kritt ee beim Kaf vun Occasiounsbicher ee Bong am Wäert vu 50 Prozent vum Neiwäert vum Buch. Eng Ännerung besteet doranner, datt ee mam Bong anstatt vu Schoulmaterial souwuel Schoulbicher wéi och aner Bicher an de Partner-Librairië ka kafen. Déi zweet Ännerung ass déi, datt de Bong elo bis den 30. Juni 2020, also iwwert d'ganzt Schouljoer, gülteg ass.

Schreiwes vum Educatiounsministère

Sélection des manuels scolaires gratuits sur «app.mybooks.lu» (26/07/2019)

Communiqué par: Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Depuis la rentrée 2018/2019, les manuels scolaires obligatoires sont gratuits pour les élèves de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle.

Le gouvernement soulage ainsi financièrement toutes les familles jusqu'à 450 euros par année scolaire et par enfant, en fonction des classes et des ordres d'enseignement.

L'application en ligne, app.mybooks.lu, avec un accès personnalisé et sécurisé pour l'élève, permet de sélectionner dès maintenant les manuels qui peuvent ensuite être retirés en librairie, sans débourser d'argent.

Deux nouveautés

Afin d'encourager une utilisation durable et responsable des manuels, les élèves qui ont recours à des manuels scolaires d'occasion reçoivent un bon d'achat à hauteur de 50% du prix des ouvrages neufs non commandés. Par rapport à 2018, deux modifications sont apportées: le bon d'achat permet désormais d'acheter exclusivement des livres (des manuels scolaires non gratuits ou d'autres livres) dans les librairies partenaires du programme myBooks et sa validité est prolongée jusqu'au 30 juin 2020.

Qui est concerné?

Les manuels scolaires sont gratuits pour tous les élèves

• de l'enseignement secondaire classique et général;

• de la formation professionnelle;

• des classes européennes et internationales (International Baccalaureate, A-level) de l'école publique;

• des écoles secondaires privées qui appliquent les programmes de l'école publique.

Comment ça fonctionne?

Les élèves de l'enseignement secondaire classique et général ainsi que de la formation professionnelle passent par l'application app.mybooks.lu, accessible sur PC, smartphone et tablette numérique.

Les élèves des classes de la voie de préparation, des classes d'accueil, des classes CLIJA ainsi que des classes européennes et internationales reçoivent leurs manuels directement dans leur lycée.

Pour en savoir plus

www.mybooks.lu