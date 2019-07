Geschitt sinn d'Accidenter zu Bieles, op der Kockelscheier an op der A3.

Zu Zolwer huet e vun e Freideg op e Samschdeg no eng Auer an der Bielesser Strooss en Auto e Luuchtepotto ze pake kritt.

Op der Kockelscheier ass um 22.40 Auer e Motocyclist gefall. An um 17.40 Auer e Freideg den Owend gouf et op der A3 en Accident tëscht engem Motard an engem Auto.

All Kéiers gouf eng Persoun blesséiert.