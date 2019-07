D'Waasser fir den Asaz gouf aus engem Weier beim Kolpecher Schlass an aus der Atert geholl.

Zu Nidderkolpech gouf et e Groussbrand an engem Bauerebetrib. 100 Pompjeeë sinn nach ëmmer deelweis am Asaz.

Kuerz no 6 Auer ware si geruff ginn. Et huet an enger Scheier gebrannt, wou grouss Heebotte stockéiert sinn. Um 8 Auer 20 dunn konnt d'Feier ënner Kontroll bruecht ginn.

Verstäerkung gouf direkt gefuerdert an eng „Rigelstellung“ ogebaut. Et sollt verhënnert ginn, datt d'Feier op d'Ställ an eng Biogas-Anlag iwwergeet. Um kuerz virun 10 Auer koum d'Konfirmatioun, dass dës och gelongen ass. D'Déiere goufen deels evakuéiert. Vir den Ament ginn eng ronn 800 Botten vun der Plaz geschafen. Dëst wäert den Autoritéiten no wuel nach de ganzen Dag daueren.

D'Police mellt och, datt den CR303 wéinst dem Feier tëscht Nidder- an Uewerkolpech gespaart ass. Dës Streck soll een evitéieren. Eng Deviatioun gëtt ageriicht.

D'Waasser gouf aus engem Weier beim Kolpecher Schlass an aus der Atert geholl, honnerte Meter Schlauch waren heivir néideg. 13 Pompjeescorpse mat ronn 100 Leit sinn de Moment op der Plaz. Dat huet de CGDIS de Moie matgedeelt.

De CGDIS weist och drop hunn, datt d'Kolpecher Schlass net vum Feier iergendwéi betraff ass.