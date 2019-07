45.000 Guiden a Scouten sinn zu Charlotte (West Virginia) um 24. Welt-Jamboree zesummen, dorënner och 228 Scouten aaus dem Grand-Duché.

Dës eenzegaarteg weltwäit Renconter vu WOSM-Memberen (Welt-Scouts-Organisatioun) gëtt nëmmen all 4 Joer organiséiert.



Ënnert de Guiden a Scouten, déi aus 164 Länner fir dee groussen Camp nach bis den 2. August an der "Summit Bechtel Reserve" beienee sinn, sinn och 228 Scouten aus dem Grand-Duché (FNEL & LGS).

Contingents-Cheffen vun den Unitéiten, déi ënnert dem Fändel vu Scouting in Luxembourg an d'USA gereest sinn, sinn de Pit Demuth (LGS) an de Guy Schubert.

© Scouting in Luxembourg

D'Guiden a Scouten vun de béide Lëtzebuerger Scoutsverbänn sinn op dës 4 Sous-Campen opgedeelt: „Agra Fort“, „Blenheim Palace“, „Canadian Rockies“ an „Fort Jesus“. Dernieft maachen 20 Lëtzebuerger als IST an engem internationalen Service-Team um Jamboree mat.

© Scouting in Luxembourg

Den 2. August ass d'Aventure fir en Deel vum Lëtzebuerger Contingent awer nach net eriwwer: iwwerdeem ronn 60 Scouten zréck an Europa fléien, bleiwen der eng 160 an den USA a besichen nach Richmond, Washington an New York. Um Programm sti Visitten an eng Receptioun op der Lëtzebuerger Ambassade zu Washington. D'Arrivée vun dësem zweete Grupp ass da Samschdes, den 10. August an der Stad geplangt.



Den Jamboree ass op enger exzeptioneller Plaz matten an der Natur, eng Campplaz déi dem amerikaneschen Scouts-Verband - BSA - gehéiert.

© Scouting in Luxembourg

Organiséiert gëtt dës grouss Scoutsstad, wou Toleranz a Solidaritéit am Mëttelpunkt stinn, vun de Scoutsverbänn aus den USA, Kanada a Mexiko.

Thema vum 24. Jamboree an den USA ass "Unlock a New World".



D'Plaz fir den 25. World Jamboree ass och ewell fixéiert: dëse gëtt am Juli 2023 a Südkorea organiséiert.



Deen éischten Jamboree (aus dem Afr.: "friddlech Reunioun vun allen tribuen") war 1920 an der Olympia Arena zu London (UK), wou 34 Länner vertrueden waren; dee leschten Jamboree an Europa war 2011 deen 22. Jamboree a Schweden mat 40.000 Participanten.