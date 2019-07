Nodeems Onbekannter sech nuets an der Schwämm de Batti gestallt hunn, gouf op der Facebook-Säit eng Plainte ugekënnegt.

Um fréie Méindeg Moie géint 02.40 Auer hunn zwou Persoune sech an der Réidener Schwämm gutt donieft beholl. Si hu kleng Dëscher auserneegeholl a Ligestill op d'Basenge gepucht, déi zougedeckt waren.

Déi Responsabel vun der Schwämm felicitéiert de Vandalen op Facebook an dréit mat enger Plainte. Et hätt ee ganz vill Fotoen an et wier ee sech sécher, datt d'Police déi zwee identifizéiere kéint.

Déi presuméiert Vandale kréien awer nach eng Chance: si kenne sech bis en Dënschdeg de Mëtteg beim Auteur vum Facebook-Post mat den Initialen JcK, also aller Wahrscheinlechkeet no dem Direkter vun der Schwämm Jean-Claude Kemmer, ze mellen. Wa se dat net maachen, géif eng Plainte offiziell deposéiert ginn.

De Post huet dann och scho fir vill Reaktioune gesuergt. Ënnert anerem fuerdert ee Kommentator, déi presuméiert Vandale missten zur Strof ee Joer laang fir näischt an der Piscine schaffen.