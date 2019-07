Am Lokale huet et géint 22 Auer e Méindeg zu Biissen gerabbelt. Eng Persoun huet mussen aus dem Auto befreit ginn. Eng aner gouf just liicht blesséiert.

Wéi d'Police präziséiert, déi Persoun, déi aus dem Gefier huet misse befreit ginn, e Fuerverbuet hat an donieft alkoholiséiert war. D'Pompjeeë vun Miersch a Biissen, de Samu an 2 Ambulanze waren op der Plaz.

Um 18 an 19.30 Auer e Méindeg den Owend hat et 2 mol an der Stad gerabbelt. Eng Kéier op der Polvermillen an eng Kéier am Rollengergronn. Béid Kéiere gouf eng Persoun blesséiert.

Am fréien Owend gouf et och e Verkéiersaccident zu Drénkelt a Richtung Wilwerdang. Och do mellt de CGDIS ee Blesséierten.

Géint 21.40 Auer koum et an der Route de Thionville an der Stad nach zu enger Kollisioun tëscht engem Auto an engem Motor. De Motocyclist ass gefall a gouf liicht verwonnt. Hie koum an d'Spidol.