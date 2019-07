E Rendezvous op der Musel, deen een op kee Fall verpassen däerf, ass d'Welleschter Kiermes.

Lassgaangen ass et scho samschdes owes. Um Sonndeg a Méindeg ass dann den Héichpunkt vun dësem traditionelle Rendezvous. Bei perfektem Wieder, gudder Stëmmung, engem Maufel z'iessen an engem Pättchen ze drénken, hunn d'Leit sech e Méindeg den Owend beschtens ameséiert, wéi een an eiser Fotogalerie gesäit.