Um 12.38 Auer huet de CGDIS gemellt, datt et an der Industriezon Gadderscheier brennt.

Géint 10.30 Auer haten um Terrain vu Kronospan hëlze Palette Feier gefaangen. Eng grouss Dampentwécklung ass d'Suite.



Op Nofro hi si mer gewuer ginn, datt d'Läschaarbechten nach dierften daueren.

Vun offizieller Säit war et den Appell, fir d'Zoufaartsstroosse fräizehalen. D'Leit an der Ëmgéigend sollen d'Dieren an d'Fënsteren zouloossen.

D’Gemeng Suessem huet matgedeelt, dass um Terrain vun der Firma Kronospan Holzspéin brennen. D’Feier ass ënner Kontroll an et besteet keng Gefor fir d’Awunner.