D’Qualitéit wäert stëmmen, mee wat d’Quantitéit ugeet, wäert d’Recolte vun den Drauwen dëst Joer manner gutt ausfale wéi zejoert.

Woubäi een och soe muss, datt d'Recolte d'lescht Joer gutt war. Dëst Joer ginn et manner Drauwen, an dat aus ënnerschiddleche Grënn. D'Lëtzebuerger Wënzer hunn um Mëttwoch mam Wäibauminister Romain Schneider Bilan gezunn.

Waren d’Lëtzebuerger Wënzer scho méi fréi dëst Joer mat Frascht geplot, sou hunn d’Riewen et och mat der Krankheet “Esca” ze dinn. Elo sinn och nach Drauwe wéinst der Hëtzt verbrannt an et huet net genuch gereent.

Planzen, déi vun der Krankheet Esca befall sinn Planzen, déi vun der Krankheet Esca befall sinn Verbrannten Drauwen Verbrannten Drauwen

Bis de Waasserhaushalt erëm stëmmt, géing et nach 6-7 Joer daueren, seet de de President vun de Privatwënzer Lëtzebuerg Ern Schumacher, deen zanter 45 Joer Wënzer ass.

Fir Abéiss wéinst dem Frascht, déi op 40% geschat ginn, sinn d’Wënzer verséchert, och wann et nach Diskussioune mat den Assureure gëtt.

De Staat rembourséiert de Wënzer dann och 65% vun der Versécherung zanter dem neie Gesetz vun 2014. Käschtepunkt fir de Staat: ronn eng Millioun Euro, sot den LSAP-Landwirtschaftsminister Romain Schneider.

Wat d’Hëtzt an den Esca ugeet, do kéint een net vill maachen. „Mat der Natur muss ee léieren ëmzegoen“, esou den Ern Schumacher. Fir de Wënzer ass et kloer, datt de Klimawandel en Impakt huet. Ënnert dem Stréch wier deen awer positiv fir d'lëtzebuergescht Wäibaugebitt.