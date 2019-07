De concernéierte Pudding gouf aus de Rayonen erausgeholl a soll natierlech net méi consomméiert ginn.

Et gëtt nees e weidert Liewensmëttel, dat zeréckgezu gëtt: et handelt sech ëm eng Zort Pudding vun der Marque Söbbeke Bio Schockelaspudding, deen an de Naturata-Butteker,mä och an der Provençale a bei Alavita verkaf gëtt.

Et kéint sinn, deelt de Konsumenteschutz-Ministère mat, datt am Puddingsglas kleng Schierbelen dra sinn.

Concernéiert sinn nëmmen d'Produkter mam Haltbarkeetsdatum vum 9. August.

Rappel de produit : Bio Schokopudding (31.07.2019)

Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises viennent d’être informées par la société Biogros et via le système d’alerte rapide des denrées alimentaires de la Commission européenne (RASFF)que leproduit Söbbeke Bio Schokopudding, contenant potentiellement des pièces de verre, a été distribué au Luxembourg dans lesmagasins Naturata, Provençale et Alavita.

Le produit en question aété retiré de la vente, mais les informations fournies ne permettent pas d’exclure qu’une partie des produits ait été vendue au consommateur final.

Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs de ne plus consommer le produit suivant:

Nom :



Bio Schokopudding



Marque:



Söbbeke



Unité :



150g



Date de durabilité minimale(DDM) :



09.08.2019



Code barre :



4008471507024



Origine :



Allemagne





Seulement leproduit avec la date de durabilité minimale indiquée est concerné.