Tëscht 2016 an 2018 si véier Vëlosfuerer op de Lëtzebuerger Stroossen ëm d'Liewe komm, schreift de Statec.

An deem Zäitraum wieren et 189 Accidenter mat Vëlosfuerer ginn, bei deene 4 Mënsche gestuerwe sinn, 117 blesséiert goufen, dovunner 58 uerg, an 10 net verwonnt goufen. Dat heescht, en Drëttel vun den accidentéierte Cycliste sinn entweder gestuerwen oder uerg verwonnt ginn. Dat sinn Zuelen déi de Statec um Donneschde Moie publizéiert huet.

D'Statistikinstitut präziséiert weider, d'Vëlosfuerer géifen 3% vun den Affer vun Accidenter ausmaachen a 5% vun den Doudesfäll tëschent 2016 an 2018. 84% vun den accidentéierte Cycliste ware Männer, si haten an der Moyenne 43 Joer an 80% ware Residenten zu Lëtzebuerg.

Wéi d'Statisikadministratioun nach schreift, wären d'Vëlosfuerer meeschtens tëscht 35 an 54 Joer. Déi iwwer 65 Joer al Cycliste liewen awer am Geféierlechsten. An hirer Alterskategorie ginn et déi meescht schwéier Blesséiert.

Déi meescht Accidenter geschéie bei guddem Wieder, am Juni an am Juli. An tëscht 2016 an 18 si 25 Cyclisten am Kanton Lëtzebuerg-Stad an 22 am Kanton Esch-Uelzecht accidentéiert. Also déi Kantonen, an deenen de Stroossereseau am Dichtsten ass. Déi schwéierst Accidenter sinn donieft awer an de Kantone Klierf a Réiden geschitt.

PDF: Schreiwes vum Statec