De mea culpa vun de Ministere besteet doranner, fir ze soen, datt et an Zukunft manner informell wäert zougoen. Et gi méi kloer Kritären definéiert.

D'Fäll vun de Leit, déi zejoert net fir d'offiziell Zivil-Zeremonie fir Nationalfeierdag zougelooss goufen, suerge weider fir Nofroen an et gi stéckelchersweis och weider Explikatiounen. RTL hat jo mam Fallbeispill vum François Georges, deen e "casier néant" hat, op dës Refusen opmierksam gemaach.

AUDIO: Suites Fichier central: Reportage vum Roy Grotz

Temoignage: Casier néant an awer eng Gefor fir d'Staatssécherheet, ee Concernéierte seet aus

Effektiv ginn all d'Persounen engem Screening ënnerzunn, déi sech melle fir bei der Feier an der Philharmonie dobäi ze sinn. Dat confirméieren d'Ministeren Bettel, Bausch an Asselborn op eng entspriechend parlamentaresch Fro vun den CSV-Deputéierte Roth a Mosar.

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro

Dës Oppositiouns-Deputéiert hunn ewell eng ganz Rëtsch Froen zu Ju-Cha an dem zentrale Fichier vun der Police gestallt. Den 22. Juli alt eng weider Nofro, déi sollt urgent sinn, mä déi dat refuséiert krut. Egal wéi läit d'Äntwert vun den direkt 3 Ministere vir. Concernéiert sinn den Aussen- a Staatsministère, déi fir d'Zivil-Zeremonie responsabel sinn an natierlech de Minister fir bannescht Sécherheet.

Als legal Basis vum Screening vum Police vun allen Leit, déi sech mellen, fir wëllen an der Philharmonie dobäi ze sinn, gëtt sech op e Gesetz vun zejoert beruff, iwwert den Echange vu perséinlechen Donnéeë. Wéi et heescht, wieren dës Informatiounen just iwwer Leit, déi am "Fichier central" vun der Police dra stinn awer op eng informell Manéier un de Protokoll vun der Regierung weidergeleet ginn.

Fir dat z'illustréieren liwweren d'Ministeren och direkt eng Kopie vun engem Mail mat, wouranner Police an Protokoll an engem labberen Toun an ouni vill Formalitéiten iwwert déi verschidden Relevéen vu Leit austauschen - Persounen, déi fichéiert sinn an eben dowéinst op Urode vun der Police sollen oder net bei der Feier dobäi sinn. Dee labberen Tounfall kënnt der hei noliesen - ganz ganz informell alles.

De mea culpa vun de Ministeren besteet elo doranner, fir ze soen, datt et an Zukunft manner informell wäert zougoen, an datt wäerte spezifesch Ausschloss-Critèren definéiert ginn, déi fixéiere wien dierf bei der Zeremonie dobäi sinn a wien den Accès refuséiert kritt. Bis dato schéngt dat éischter méi "souple" vun der Police gehandhaabt ginn ze sinn. Et goufen awer, sou gëtt betount, nëmmen déi Persounen um Relevé notéiert, déi an engem Rapport vun der Justice virkomm sinn, mat der Exceptioun vu Verséiss géint de Code de la Route.

Weider heescht et, datt d'offiziell Invitéen net gescreent ginn an datt et effektiv keng Recours-Méiglechkeete ginn, fir Leit, déi net fir d'Zeremonie zougelooss ginn - och op deem Punkt soll nogebessert ginn.