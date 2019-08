Tëscht Schlënnermanescht a Konstem war viru genee engem Joer e Bësch a Brand geroden an hat d'Pompjeeë stonnelaang an Otem gehalen.

Et ware Biller wéi vun enger Apokalypse, wéi ee se soss just aus dem Ausland kennt - aus Südfrankräich, Portugal, Griichenland oder Kalifornien ... Zum Gléck sinn zu Lëtzebuerg keng Mënschen zu Schued komm.

Den 3. August 2018 war am Norde vum Land e grousse Bëschbrand ausgebrach. Iwwer 150 Pompjeeë vun 18 verschidde Corpsen ware wärend laange Stonnen am Asaz, fir d'Feier vun 2 Fronten op engem Areal vun 10 Hektar ze bekämpfen, wat duerch dat déckt Gestrëpps am géien Hang immens schwiereg war. 30 Tankween ware mobiliséiert ginn.

Och déi Deeg duerno waren Ekippe vum CGDIS op der Plaz, fir d'Situatioun am A ze behalen an nach eenzel Glous-Näschter ze bekämpfen.

RTL-Artikel vum 3.8.18: Bëschbrand am Éislek

RTL-Artikel vum 7.8.18: Wéi gesäit de Bësch 4 Deeg nom schroe Brand aus?