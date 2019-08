Tëscht Harel a Béiwen war e Sonndeg am spéide Moien e Motocyclist gefall a gouf verwonnt. Soss goufen et e Sonndeg virun allem Bränn.

Tëscht Ierpeldeng un der Sauer an Angelduerf hu Camionnettë gebrannt. Zu Réimech an der Route de l'Europe gouf et e Feier an der Kanalisatioun. Zu Péiteng an der Rue Belair hat e Bam Feier gefaangen. Zu Bouneweg an der Rue de l'Égalité gouf et e Feier an enger Garage, net wäit ewech an der Rue de Cimetière gouf et e Problem mat enger Gas-Fläsch an zu Esch an der Rue Barbourg hat Gréngs Feier gefaangen. Iwwerall blouf et beim Materialschued.