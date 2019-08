Op der 9-Kilometer laanger Streck zu Ohn sinn d'Participanten e Sonndeg op 4 verschiddene Stänn sou munches iwwer d'Géigend gewuer ginn.

Déi Responsabel vum Office Régional de Tourisme Musel haten e Sonndeg op Ohn invitéiert. Am Kader vum 10. Gebuertsdag vun der "Traumschleife" gouf eng Randonnée organiséiert, bei där eis 5 Sënner getest goufen.

Um 9 Kilometer laange Parcours kruten d'Wanderer op 4 verschiddene Stänn een Abléck iwwer déi spezifesch Vegetatioun an iwwer d'Déieren, déi hei liewen, an zum Schluss gouf et eng flott Vue iwwer Ohn.