An der Veinerstrooss zu Bettel gëtt et aktuell en Zëmmerbrand. D'N10 Richtung Veianen ass dowéinst och komplett gespaart.

Et soll een dee Beräich groussraimeg ëmfueren, heescht et am ACL-Trafic-Info.

Am Bulletin vum CGDIS ass Rieds, dass et sech ëm en Zëmmerbrand géif handelen, dee wuel géint 10 Auer ausgebrach ass.

D'Asazzentere vun Tandel, Veianen, Dikrech an Ettelbréck sinn op der Plaz, grad ewéi d'Ambulanz vun Dikrech.

Géint 9 Auer huet zu Suessem Richtung Zolwer eng Heck gebrannt.