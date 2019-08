An der Nuecht op e Samschdeg gouf am Rollengergronn an engem Eefamilljenhaus agebrach, ouni datt d'Haushären eppes dovu matkruten - si hu geschlof.

Um Samschdegmëtteg gouf dunn déi lëtzebuergesch Police doriwwer informéiert, datt déi belsch Kollegen déi zwee Brigangen mat hiren Eruewerunge festhuele konnten. Hir Identitéite goufen opgeholl an eng Plainte gouf deposéiert. Iwwerdeems goufen déi gestuele Géigestänn beschlagnaamt an de Proprietären nees zeréckginn.