A 17 Staate wier ee schonn um Niveau vun der Stonn 0 ukomm, dem Zäitpunkt wou Drénkwaasser carrement guer net méi aus natierleche Quellen ze kréien ass.

Dat huet de Fuerschungszentrum WRI, d’World Resources Institute um Dënschdeg de Moie wëssen gedoen.

Betraff wieren haaptsächlech Länner am Noen Oste wéi Israel oder de Libanon, d’Golfstaaten wéi Katar oder Kuwait, oder Länner an Nordafrika, wéi Libyen oder de Sudan.

© www.wri.org

D’Waasser-Knappheet wier déi gréisste weltwäit Kris iwwert déi kaum ee schwätzt, heescht et am Rapport. D’Konsequenze wieren Ernärungskrisen, Migratioun a finanziell Instabilitéit.

Am Rapport, an deem am ganzen 164 Länner ënnert d’Lupp geholl goufen, läit Lëtzebuerg iwwregens op der 49. Plaz. Mëttel-héich wier de Risk vun Dréchent deemno bei eis.