D'Kafkraaft an Däitschland läit bei Kanner (4-13 Joer) bei bal 3 Milliarden Euro. Verrot eis, wéi vill Geld är Kanner am Duerchschnëtt an der Täsch hunn!

Kanner an Däitschland hunn enger neier Etüd vun ënnert anerem dem "Spiegel" an der "Zeit" no ronn 3 Milliarden Euro u Kafkraaft, dat wann een d'Täschegeld a Kaddoen a Form vu Geld (Gebuertsdag, Chrëschtdag...) zesummenzielt. Gefrot goufen hei Kanner tëscht 4 an 13 Joer.

Am Duerchschnëtt kréien d'Kanner 20,52 Euro Täschegeld am Mount, dobäi kommen nach am Joer 158 Euro u Kaddoe fir Feier- oder Gebuertsdeeg.

Der Ëmfro no kënne ronn 3/4 vun de Kanner mam Geld maache wat en se wëllen, hei loossen d'Elteren fräi Hand. 70 Prozent ginn hiert d'Geld fir Séissegkeeten aus, 52 Prozent kafen sech Zeitungen a Comics.

Der Etüd no bleift de Konsum vu Kannerzeitungen an Däitschland weider héich.