Dobäi koum, dass den Auto, an deem de Mann souz, och nach net richteg ugemellt war an e Fuerverbuet géint de Mann virlouch.

Zu Rodange ass e Méindeg am fréien Owend en Automobilist opgefall, well en am Zickzack gefuer ass.

Bei der Kontroll huet sech erausgestallt, datt et schonn e Fuerverbuet géint dee Chauffeur gouf, datt d'Gefier net korrekt ugemellt war an datt de Chauffeur ze vill gedronk hat.

Den Auto gouf op Uerder vum Parquet saiséiert.