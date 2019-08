Och wann d’Inflatioun an der Eurozon wäit ënner 2% läit, sou läit se hei am Land schonn mi laang an deem Beräich.

An de nächste Méint dierft d’Präisdairecht e bësse falen, dono awer nees unzéien, bedéngt duerch d’Indextranche, déi aller Viraussiicht no tëscht Oktober an Dezember wäert erfalen, schreift de Statec. Fir d'nächst Joer geet de Statec vun enger Inflatioun ëm 1,7% aus, duerch den Impakt vum gratis ëffentlechen Transport, a well d’Konjunktur generell dierft ofbremsen. Prévisions d’#inflation: 1.9% pour 2019 et 1.7% pour 2020.

L’inflation reste largement inférieure à 2% dans la zone euro mais le #Luxembourg flirte avec ce taux depuis la fin de 2018. L'évolution dynamique des #prix des services y contribue.

Prévisions d'#inflation: 1.9% pour 2019 et 1.7% pour 2020.

L'inflation reste largement inférieure à 2% dans la zone euro mais le #Luxembourg flirte avec ce taux depuis la fin de 2018. L'évolution dynamique des #prix des services y contribue.

#Prix à la consommation au mois de juillet: Le taux annuel d'#inflation stable à 1.8%. L'indice des prix à la consommation national recule de 0.7% par rapport au mois précédent, notamment en raison des soldes d'été.

