D'Gesondheetskeess huet de Bilan vun zejoert publizéiert. Iwwer 858'000 Persoune sinn hei am Land bei der CNS assuréiert, méi wéi 300'000 vun hinne wunnen net hei zu Lëtzebuerg. D'Zuel vun den Assuréierten ass bannent engem Joer ëm 2,8% an d'Luucht gaangen.

2018 gouf et och méi Krankschreiwunge wéi dat Joer virdrun: +15,6%. Knapp 769'000 Certificate goufen ausgestallt, iwwer 42'000 wéinst Aarbechtsaccidenter.

Bal 66'000 mol gouf Congé aus familiäre Grënn ugefrot, well d'Kanner also z.B. krank waren.

Knapp 5 Millioune Rechnungen huet d'CNS zejoert rembourséiert, 230'000 méi wéi 2017, respektiv knapp 5% méi.

All Dag kritt d'CNS eng 1'500 Appellen. 10'000 Enveloppen den Dag komme bei der Gesondheetskeess un, gréisstendeels geet et do ëm Remboursementer oder Certificaten, datt een net ka schaffe goen.