Eng RTL-Ekipp huet en Donneschdeg de Moien een Team vun der ANA bei hirer alldeeglecher Wildlife-Inspektioun um Areal vum Fluchhafe begleet.

En Donneschdeg de Moie kuerz no 10 Auer krut um Findel e Fliger ee Vugel ze paken. Et huet awer op kengem Ament eng Gefor bestanen. Datt Vigel fir d'Fligere kënne geféierlech ginn, ass gewosst. Dëse Summer sinn se um Findel awer besonnesch geplot. Déi zoustänneg Administration de la Navigation Aérienne an Natur an Ëmwelt schaffen den Ament enk zesummen, fir d’Situatioun z’analyséieren. Eng Erklärung kéint sinn: d'Gréngfläche ronderëm de Fluchhafe ginn net gesprëtzt. Ënner villen aneren Déieren, liewen hei besonnesch vill Mais. Wéint der Dréchent an dem Manktem u Fudder zéie si d'Gräifvigel méiglecherweis méi un, wéi dat an de leschte Joren de Fall war.

Eng RTL-Ekipp huet en Donneschdeg de Moien een Team vun der ANA bei hirer alldeeglecher Wildlife-Inspektioun um Areal vum Fluchhafe begleet. Do ass opgefall, datt de Findel méi ass, wéi eng 4 Kilometer laang Pist a Gebaier. Den Areal vum Fluchhafen, dat sinn och 358 Hektar Gréngfläch. Virop Wisen. Déi also net chemesch behandelt ginn an déi bewosst spéit an der Saison geméint ginn. Wisen op deene Planze wuessen, respektiv déi souguer Déieren unzéien, déi op der Rouder Lëscht stinn.

Suerge maachen den Ament virop d'Tuermfalleken (Kréchelen), sou de Bob Lary vun der ANA. Gräifvigel hunn d'Gewunnecht, op der Plaz ze fléien, bis se zum Beispill eng Maus erbléckst hunn. Eng Gewunnecht, déi virop déi jonk Déieren a Gefor bréngt. Déi sichen a konzentréiere sech op hiert Fudder a kucken net ronderëm wat am Fong do leeft. Doduerch sinn déi jonk Tuermfalleke méi dacks vun engem Bird Strik (Vogelschlag) betraff wéi déi al, sou den Direkter adjoint vun der Administration de la Navigation Aérienne Cos Rausch.

En Donneschdeg de Moien hunn de Bob Lary an de Charel Campill op hirem iwwer 8 Kilometer laangen Tour ronderëm de Fluchhafen, Tuermfalleken iwwert der Piste gesinn a reagéiert. Mat engem sougenannte Scarecrow, engem Megaphone, deen 10 verschidde Geräischer vu Vigel mécht. Duerch dës Geräicher sollen d'Vigel verschot ginn.

Eng aner Method, déi agesat gëtt, fir d'Fligere virun de Vigel ze schützen, an ëmgedréit, ass de Laser. Deen am Dag, wa wéi um Donneschdeg d'Sonn schéngt, awer manner effikass ass.

Bannent de leschte Jore goufen tëscht 50 a 60 sougenannt Bird Strike d'Joer um Findel gezielt. Ouni datt e Fliger an Nout gerode wier. Zum Gléck sinn d'Gräifvigel an onse Regiounen net ze schwéier. Anescht ass et bei Hoergänsen, wann dës iwwert d'Land zéien, da kréien d'Piloten eng speziell Warnung.