Géint 23 Auer en Donneschdeg den Owend hat et zu Téiteng an der Rue des Legionnaires an engem Keller gebrannt.

Dat mellt e Freideg de Moien den 112. Wéi et heescht, wier kengem eppes geschitt. Am Asaz waren d'Pompjeeë vun Diddeleng, Käl a Rëmeleng, souwéi zwou Ambulanzen. Géint 4.30 Auer um Freideg de Moie stoung zu Bouneweg op der Place Virchow een Auto a Flamen. D'Pompjeeën aus der Stad waren am Asaz. Och hei ass kengem eppes geschitt.