E Freideg de Moie kuerz viru 4 Auer gouf d'Police an de Garer Quartier geruff, well eng Persoun mat enger Waff an d'Luucht geschoss hat.

Si wier duerno fortgelaf. De presuméierten Täter konnt kuerz drop vun der Police festgeholl ginn. Wärend den Ermëttlunge gouf och eng Waff séchergestallt. Et wier kee blesséiert ginn, an eng weider Gefor gouf och séier ausgeschloss. Wéinst der Enquête an der Spuresécherung waren d’Rue Fort Neipperg an d’rue Charles-six fir eng Zäit laang komplett gespaart. De Parquet gouf informéiert an d’Enquête leeft och weider.