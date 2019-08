Virun allem an de Summerméint steet vill Aarbecht un, wa vill jonk Déieren an der d'Wëlldéierestatioun zu Diddeleng ofgi ginn.

Dee Moment sinn d’Mataarbechter vun der Fleegestatioun op Benevoller ugewisen, déi hinnen ënnert d’Ärem gräifen. Am zweeten Deel iwwert d’Statioun, kucke mir dës Kéier op d’Formatioun vu Benevollen an och wéi eng Profiller genee gesicht ginn.

D’Nadine Gautier war bei esou enger Formatioun mat dobäi.

AUDIO: Serie Wëlldéierestatioun - Deel 2: Benevoller

9 Leit sëtzen am klenge Sall vum Haaptgebai vun der Fleegestatioun. 9 Leit, déi sech also wëllen engagéieren an Déieren an Nout wëlle retten.

Deen ee wëll manner am direkte Kontakt mat den Déiere stoen, deen aneren dogéint méi. Et kann ee sech androen, ob een éischter beim Wëlldéierentaxi wëll hëllefen, also d’Déieren an d’Drop-Offen siche fiert, oder zum Beispill bei ee Veterinär. Et kann een awer och direkt an der Statioun aushëllefen, do d’Déiere fleegen, si fidderen, d’Volière botzen oder soss Aarbechte maachen, déi ustinn.

© Nadine Gautier

Den Direkter vun der Wëlldéierestatioun de Raf Stassen präziséiert, dass d'Benevoller fir d'éischt emol gewise kréien, wéi ee richteg no den Déiere kuckt, mat hinne schafft a wat een evitéiere muss. Wat een net duerf maachen, ass déi wëll Déieren heemelen. Et ass wichteg, datt si hir natierlech Schei behalen. Dat muss een de Benevollen erklären.

Verschiddene Leit géif dat awer schwéier falen. D’Fiddere muss zum Beispill geléiert ginn. All Déier muss do aneschters ze friesse kréien an da ginn et och där Déiercher, déi besonnesch vill Fleeg brauchen, wéi zum Beispill kleng Villercher, déi all hallef Stonn ze friesse kréien. Een Drëttel vun hirem Gewiicht gëtt den Dag iwwer u si verfiddert.

Dat ass vill Aarbecht, seet och d’Carole. Zanter iwwert engem Joer ass si bei der Fleegestatioun mat dobäi. De Moment këmmert si sech ëm jonk Mauersegler. Eng ronn 20 Stéck. An do brauch een e ganzen Dag, just fir si ze fidderen.

Am Ganze schaffen 3 Veterinäre bei der Fleegestatioun, zwee dovunner hallef Zäit, ee voll Tâche. Donieft sinn et 5 Soigneuren an 5 Persoune vun der Equipe technique. Den Ament zielt d’Wëlldéierestatioun eng 50 bis 60 Benevoller.

Wie sech ee Bild vun der Aarbecht an der Fleegestatioun fir Wëlldéieren zu Diddeleng wëll maachen, kann dat op der Porte ouverte maachen, den 14. a 15. September. Do ginn an engem Roulement guidéiert Visitten duerch d’Statioun gemaach an et gi Workshoppe fir Kanner organiséiert. Eventuell, jee nodeem wéi eng Déier grad an der Statioun sinn, kënnen der och fräigelooss ginn.

Weider Informatiounen iwwert d’Statioun fannt een um Internetsite vun der Natur an Ëmwelt.

