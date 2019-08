Dat confirméiert de Finanzminister Pierre Gramegna a senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum LSAP-Deputéierte Mars Di Bartolomeo.

Grond wär an der Haaptsaach, dass ëmmer méi Leit hir Deklaratioun net an den virgeschriwwenen Delaien areeche géifen. D'Digitalisatioun soll Verbesserunge bréngen.

D'Statistike vun der Steierverwaltung beleeën et: et ginn haut manner Steiererklärunge mat Zäiten ofginn ewéi nach virun 3 Joer. 2016 waren zwar och schonn nëmmen 32,5 Prozent vun den Deklaratiounen den 30. Juni, ee Joer nom concernéierte Joer, bei der Verwaltung agaangen. Dëst Joer war awer just e Véierel vun den Steiererklärunge pénktlech.

De Finanzministère präziséiert awer, dass vill méi Dossiere bei der Administratioun erakommen, an déi wären iwwert d'Joren och ëmmer méi komplex ginn. Zanter dem Joer 2002 huet d'Zuel vu Steiererklärunge vu Privatleit sech méi ewéi verduebelt. Haut sinn et der iwwer 280.000.

Eng Hausse, déi sech doduerch erkläert, dass mat der rezenter Steierreform eng 62.000 Dossieren dobäikoumen. Bestueten Net-Residente mat Revenu zu Lëtzebuerg kënnen elo jo steierlech un d'Residenten ugepasst ginn. Awer just wa se och eng Steiererklärung hei am Land ausfëllen.

Déi personell Moyene vun de Steierbüroe wären tëscht 2013 an zejoert ugepasst ginn, heescht et an der Äntwert aus dem Finanzministère. 2013 gouf déi blo-rout-gréng Regierung forméiert. Op alle Fall schaffen elo eng 830 Agenten an der Steier-Administratioun. Dëst Joer sollen der nach 43 bäikommen.

Fir seng Equippen an awer och d'Steierzueler z'entlaaschten, setzt de Finanzministère op dat Digitaalt. Déi meescht Commercen hei am Land mussen hir Deklaratioun schonn elektronesch maachen. Opgrond vun där Experienz soll dat mëttelfristeg och fir Privatpersounen obligatoresch ginn. Déi digital Vereinfachung wär e groussen Deel an der nächster Steierreform, annoncéiert de Finanzministère.

Op déi Manéier wëll een d'Retarde bei de Steiererklärungen an Zukunft an de Grëff kréien.