Ënner anerem ass zu Dummeldeng op der Iechternacher Strooss um hallwer 4 ee Moto an en Auto aneneegerannt.

Och an der Rue Notre-Dame an der Stad waren an der Mëttesstonn e Bus an e Camion kollidéiert.

Am Norden hat et am Nomëtteg direkt zweemol gerabbelt: Tëscht der Wämperhaart a Wäisswampech hat et géint 2 Auer gerabbelt. Tëscht Maarnech an Housen war et kuerz no 2, wéi en Auto op d'Kopp gaange war.

Hei blouf et iwwerall beim Materialschued.