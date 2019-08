Zu Ierpeldeng an der Gemeng Bous wéi och zu Déierbech hunn d'Pompjeeë wéinst engem Feier missten erausréckelen.

Den 112 mellt zwee Bränn um Freideg den Owend an an der Nuecht op e Samschdeg. Um 18.30 Auer huet et zu Ierpeldeng an der Gemeng Bous gebrannt. Do stoung eng Scheier a Flamen. Um 2.30 Auer huet et zu Déierbech op engem Balcon gebrannt. An den zwee Fäll gouf kee blesséiert.