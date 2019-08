Tëscht 10 Auer an 18 Auer ginn nach Wandspëtzte vu bis zu 70 Kilometer an der Stonn gemellt.

No de gréissere Schied um Freideg, gëllt et och um Samschdeg opzepassen. Meteolux huet eng Alerte jaune erausginn, datt, well et Lokal uerdentlech ka blosen. Si rechne mat Wandspëtzte tëscht 60 a 70 Kilometer an der Stonn.

Do gëllt et da grad an de Regiounen, déi um Freideg uerg vum Stuerm getraff goufen, opzepassen. De CGDIS warnt d'Leit dofir, sech net op Plazen opzehalen, wou et vill Schied gouf, well duerch den neie Wand riskéieren hei weider Stécker erofzefalen.