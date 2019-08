E Samschdeg koum et zu engem Sträit mat déidleche Suitten an enger Wunneng zu Esch. D'Police war wéinst Fall vu Kierperverletzung op d'Plaz geruff ginn.

Wéi d'Beamten ukoumen, hu si am Gank vum Appartementshaus eng schwéierblesséiert Fra fonnt. Déi koum direkt an d'Spidol. An der Wunneng vun der Fra huet d'Police de presuméierten Täter fonnt, dee matgeholl gouf a virun den Untersuchungsriichter koum. D'Fra soll d'Blessuren net iwwerliewen, si ass an der Nuecht op e Sonndeg am Spidol gestuerwen.