E Mann gouf an der Nuecht vun e Freiden op e Samschden op der Route du Vin zu Stadbriedemes liewensgeféierlech blesséiert.

Hie war mat engem anere Mann unenee geroden. Deen huet d'Affer esou schwéier blesséiert, datt et mat uerge Blessuren an ee Spidol huet missten transportéiert ginn. D'Police schwätzt vu liewesgeféierleche Verletzungen.

De presuméierten Täter konnt eréischt an de leschte Stonnen ermëttelt ginn, schreift d'Police an hirem Bulletin. Hie kënnt um Sonndeg virun den Untersuchungsriichter.

De Weekend iwwer ass zu Stadbriedemes jo de Picadilly... d'Méiglechkeet, dass et do geschitt ass, ass also zimlech grouss.