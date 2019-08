Et gi weider Pompjeesween mat grousse Leederen agesat, fir dass d'Ofsécherungsaarbechten un de beschiedegten Haiser méi séier virukommen.

E Sonndeg de Moien koum d'Krisecellule ënnert de Presidence vun der Inneministesch Taina Bofferding eng weider Kéier zesummen. Mat um Dësch souz och de Péitenger Buergermeeschter Pierre Mellina an de Schäffe vu Käerjeng Fränk Pirotte, fir zesummen d'Lag zu Péiteng a Käerjeng nom Tornado e Freiden Owend ënnert d'Lupp ze huelen.

Wärend där Reunioun gouf decidéiert, d'Aarbechte méi séier virun ze bréngen, andeems een nach weider Pompjeesween mat grousse Leederen asetzt. De Moment géif de CGDIS u 15 Haiser gläichzäiteg schaffen, fir do dat Néidegst ze flécken. Iwwer 100 Pompjeeën sinn de Moment am Asaz fir ze raumen, donieft sinn et 40 Zaldoten an d'Gemengekippen, déi op der Plaz hëllefen. D'Beamten vun der Police sinn iwwerdeems dofir zoustänneg, fir d'Plaz ze securiséieren.

Wéi et an engem Schreiwes heescht, wiere 26 Leit zu Péiteng déi lescht Nuecht relogéiert ginn, 31 goufe vun der Gemeng Käerjeng enzwousch aneschters ënnerbruecht.

Offiziellt Schreiwes

Intempéries sur le sud du Luxembourg point dimanche à 12h00 (11.08.2019)

Communiqué par: cellule de crise gouvernementale/Haut-Commissariat à la protection nationale La cellule de crise du gouvernement s'est réunie à 11h00 sous la présidence de la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding et en présence du bourgmestre Pierre Mellina et de l'échevin Frank Pirrotte afin de faire le point sur la situation dans les communes de Kaerjeng et Pétange et de définir les actions à accomplir dans les heures et jours à venir.

La priorité pour les autorités reste de se concentrer sur les maisons dont la toiture a été endommagée et n'a pas encore été totalement couverte ou étanchéifiée.

A cet effet, un renforcement des moyens a été décidé avec la mobilisation d'auto-échelles supplémentaires afin de soutenir un rythme de travail élevé. Le CGDIS travaille actuellement sur 15 maisons simultanément. Les travaux des entreprises privées sont par ailleurs encadrés et priorisés par un officier du CGDIS.

A l'heure actuelle, plus de 100 pompiers issus de 20 Centres d'Incendie et de Secours et du Centre de Soutien Logistique sont engagés sur le terrain. Ils sont soutenus par une quarantaine de militaires et des équipes des communes. La Police reste présente sur le secteur pour sécuriser les lieux.

Le bilan humain reste inchangé. Au total 26 personnes ont été relogées la nuit dernière par la Commune de Pétange et 31 par celle de Kaerjeng. L'objectif fixé est qu'un maximum d'impliqués puisse rejoindre leur foyer au courant de la soirée.

La hotline reste par ailleurs ouverte au numéro 8002 8080. Le Groupe de Support Psychologique reste également à tout moment disponible en cas de besoin.

La cellule de crise continue à suivre l'évolution de la situation.