RTL-Informatiounen no soll e Mann, deen de Lëtzebuerger Pass huet, an der Tierkei verhaft gi sinn.

An der Tierkei ass um Samschdeg e Lëtzebuerger Staatsbierger vun den Autoritéite festgeholl ginn. De 70 Joer ale Mann huet zënter 30 Joer eng Residenz am Süde vum Land an huet d’Nuecht vu e Samschdeg op e Sonndeg um Fluchhafe vun Dalaman misse verbréngen. Den Ausseministère confirméiert dëse Virfall an huet RTL vis-à vis-präziséiert, dass een den Dossier vun Ufank u suivéiert hätt.

E Sonndeg de Mëtteg um 12 Auer ass de Lëtzebuerger dem Riichter virgefouert ginn. Eng Stonn drop war de Mann fräi, well et sech bei der Arrestatioun ëm en Iertum gehandelt hätt.