Zwee Blesséierter gouf et an engem Accident e Sonndeg den Owend kuerz no 20.30 Auer tëscht Hënchereng a Biergem. Een Auto war an d'Ongléck verwéckelt.

Géint 17.40 Auer hate sech op der Saarautobunn Direktioun Munneref am Tunnel Markusbierg eng Camionnette an en Auto ze pake krut. Eng Persoun gouf verwonnt. Kuerz no Mëtternuecht war zu Dikrech um Fridhaff Mulch a Brand geroden. D'Pompjeeë vun Dikrech, Angelduerf a Kiischpelt waren am Asaz.